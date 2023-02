Uitbater crèche Mippie en Moppie in Zemst overweegt beroep bij Raad van State tegen definitieve sluiting 

In november 2022 ging de bal aan het rollen nadat er een filmpje was opgedoken van een peuter die in zijn slaapzak aan zijn bed werd vastgebonden met ducttape in Mippie en Moppie 2 in Keerbergen. Er liepen nog verschillende andere klachten binnen over verschillende filialen van de crèche. Kort daarop werden de vergunningen van alle vijf vestigingen van Mippie en Moppie in Keerbergen, Zemst, Weerde en Hofstade tijdelijk geschorst.