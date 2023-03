Diest investeert fors in energiebesparende renovatiewerken in Peter Dorlandcentrum

De stad gaat in eerste instantie op zoek naar een architect die de werken wil uittekenen. "Wij gaan geen blanco cheque uitdelen, maar 1,5 miljoen euro is een duidelijk richtbedrag. We hebben al ramingen laten maken om tot dat bedrag te komen. Samen met de architect gaan we bekijken wat er kan gebeuren voor dat geld. Natuurlijk hebben we een lijst van dingen die zeker moeten gebeuren en van dingen die we daar bovenop ook nog graag willen uitvoeren", aldus nog de schepen. Het is de bedoeling dat we renovatiewerken in 2024 kunnen starten.