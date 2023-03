Riemst gaat documentaire maken over de geschiedenis van de mergelgroeven

De gemeente Riemst wil met de documentaire het publiek kennis laten maken met directe getuigen van de mergelwinning, een historische activiteit die de identiteit van de gemeente sterk bepaalt. "We willen het belang van de groeven onder de aandacht brengen door interviews en verhalen uit het verleden en daardoor de fierheid stimuleren", zegt burgemeester Mark Vos (CD&V). "Het is een onderwerp dat heel erg leeft, ook rond de veiligheid. Voor de inwoners die boven zo'n groeve wonen is het belangrijk dat ze weten wat we van plan zijn met die mergelgroeven. Dus het is ook een soort sensibiliseringscampagne."