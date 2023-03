Rijselpoort in Ieper kleurt blauw op Dag van de Zeldzame Ziektes.

Het grootste probleem is dat Lucas bijna niet spreekt, hij kan maar enkele woordjes zeggen. "En dat gaat heel moeilijk", legt zijn papa uit. "Hij begrijpt wel alles. Omdat zijn spierspanning redelijk hard is, kan hij ook heel moeilijk lopen en springen. Voor zijn motoriek gaat hij constant naar de kinesist en voor zijn spraak naar de logopedist." Het is helemaal niet duidelijk hoe de ziekte gaat evolueren. Want er gebeurt geen onderzoek naar in ons land, alleen in een ziekenhuis in New York. "Maar voor ons als leek is het heel moeilijk om dat onderzoek te volgen."