Royals op zondag - Laten we na de kroning "gemalin" vallen bij de titel van koningin Camilla? Of doen we het nu al?  

Maar op vraag van de gerespecteerde Queen werd vorig jaar dus Queen Consort gelanceerd. Vrij logisch, want een queen of koningin bestijgt de troon door opvolging en een koningin-gemalin doet dat omdat ze getrouwd is met een troonopvolger.



De tijd was meer dan rijp. Het beeld van Camilla is na ruim 20 jaar fors bijgesteld. In het begin werd pr-expert Mark Bolland ingeschakeld om haar imago op te poetsen, soms ten koste van prins Harry, zoals die beweert in zijn boek "Spare". Camilla zou een pact hebben gesloten met de roddelpers en lekte privéconversaties waardoor anderen in een slecht(er) daglicht kwamen te staan.



Hoe het ook zij: Camilla doet het intussen op eigen kracht waarbij de Britten doorhebben dat ze onbaatzuchtig hard werkt, een geweldig gevoel voor humor heeft, dat haar status niet naar het hoofd is gestegen en ze gewoon Charles gelukkig maakt.



Komt daarbij dat tijd raad brengt, ook in het geval van Diana: nieuwe generaties die zich in dat tragische verhaal verdiepen, beseffen dat Diana evenmin een heilig boontje was met de nodige affaires en tactische spelletjes die gespeeld werden.