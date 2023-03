Zwevegem keurt ruimtelijk uitvoeringsplan Gemeentepark goed: woontoren van 22 meter is stap dichter

Er was de voorbije maanden al veel discussie over een nieuw appartementsgebouw dat er zou komen aan het park in het centrum van Zwevegem. Heel wat mensen vonden het gebouw onder meer te hoog. Er werden dan ook bijna 200 bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Maar burgemeester Marc Doutreluigne relativeert: "ten opzichte van het totaal aantal inwoners is dat niet zo veel."

En toch is besloten om de plannen een beetje aan te passen, op aangeven van meerderheidspartij CD&V. Die stelde voor om de hoogte van het flatgebouw te beperken tot 22 meter, wat neerkomt op één verdieping minder. En in plaats van één parkeerplek per woning, zal er anderhalve plek voorzien worden.