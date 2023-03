Sint-Niklaas biedt jeugd deze zomer een alternatief voor de leegstaande cafés

"Op dit moment zijn café Triplex en Jeugdcentrum Den Eglantier de enige horecazaken op het Sint-Nicolaasplein. Met beide zaken is de stad al in overleg om de gewenste terrasruimte in te tekenen en de openingsdagen te plannen. Voor de uitbating van de terrasruimtes zijn ook samenwerkingen mogelijk met geïnteresseerde horeca-uitbaters van de Grote Markt, Houtbriel of Sacramentstraat."

Een zomerbar op het plein is moeilijk zegt de stad. "De terrasruimte verbonden aan de leegstaande panden kan immers niet worden ingenomen door een zomerbar als er toch interesse is in de huur van een pand."