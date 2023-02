Staat Oekraïense stad Bachmoet op het punt te vallen? "Strijd komt met enorme kosten" 

Terwijl de aandacht nu vooral gaat naar Bachmoet, is er minder duidelijkheid over wat elders aan het front te gebeuren staat. Over een groot offensief van Rusland, waarover in de aanloop naar één jaar oorlog duchtig werd gespeculeerd, rijzen nu meer vragen. "Er wordt nu openlijk aan getwijfeld of de Russen nog in staat zijn om dat op grote schaal te doen", zegt Dennekamp.

"Men verwacht nu meer dat het op deze manier zal gaan: dat men steden zal proberen te veroveren in een poging om de twee regio's waar Rusland zijn zinnen op heeft gezet - Donetsk en Loegansk - volledig te veroveren. Daar wordt nu vooral op ingezet. Ik denk niet dat men in Kiev nu nog serieus rekening houdt met een veel grotere inval in andere regio's."