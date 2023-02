Slechtvalken Zjozef en Zjertrude maken opnieuw nest in kerktoren van Ternat 

Sinds jaar en dag huist een koppel slechtvalken in de kerktoren van Ternat. "Vier jaar geleden hebben we een camera geplaatst om hen te volgen", vertelt Herwig Stoelzaet van Natuurpunt Ternat. "Op die manier kunnen we hen goed in de gaten te houden en we zien nu dat er stilletjes aan weer beweging komt in het nest. Elk jaar legt het koppel gemiddeld vier eitjes. En ook dit jaar zijn we dus in blijde verwachting."

Slechtvalken zijn geen trekvogels en overwinteren hier, weet Stoelzaet. "Terwijl het vrouwtje tijdens de winter floreert, blijft het mannetje steeds in de buurt van het nest om te voorkomen dat er zich een ander mannetje vestigt." Slechtvalken maken normaliter hun nest in een rots, maar in stedelijke gebieden verkiezen ze vaak een kerktoren.