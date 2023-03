Sportpark Lovendegem breidt uit: "Frisbeeclub zal ook de voetbalterreinen gebruiken"

Burgemeester Kim Martens (CD&V) van Lievegem, is trots op de uitbreiding van de sportsite. "Er komen multifunctionele terreinen. De frisbeeclub zal bijvoorbeeld ook de voetbalterreinen gebruiken. Rondom de terreinen komt een Finse piste. Er komen 2 padelterreinen, volleybalterreinen en de mountainbikeheuvel wordt geheroriënteerd en aangepast." Daarnaast zijn ook een speelweide voor kinderen een een hondenweide gepland.

"De stedebouwkundige vergunning is binnen", legt de burgemeester uit. Het project was al vele jaren gepland en hij heeft er goede hoop op dat de aanleg midden dit jaar kan beginnen. Eerst is nog een archeologisch onderzoek nodig. Vlaanderen verplicht dat bij grote werkzaamheden op braakliggende terreinen. "Men gaat ervan uit dat men hier waterputten zal vinden, en dat kan ons interessante dingen leren over hoe de mensen hier vroeger leefden."