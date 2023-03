Strandcabines mogen er anderhalve maand langer staan in Koksijde

Belangrijkste reden voor de oude regeling was dat er in maart en april nog wel eens voorjaarsstormen kunnen zijn. En als de hokjes er staan is het veel moeilijker om het strand weer effen te maken. Maar de populariteit van de strandcabines is sterk gegroeid en mensen willen er vaker kunnen genieten. "Het is begonnen in de coronaperiode", zegt schepen van toerisme Dorine Geersens (CD&V), "veel opties waren er niet voor een dagje uit en heel wat toeristen hebben de strandcabine herontdekt. De voorbije maanden kregen we heel wat vragen van mensen die met hun kinderen of kleinkinderen graag vroeger al naar hun cabine op het strand wilden, in de paasvakantie bijvoorbeeld of op een andere vroege, mooie lentedag. En waarom eigenlijk niet? De cabines maken het wat lastiger om na een lentestorm het strand weer deftig te krijgen. Dat gebeurt met bulldozers en die kunnen dan moeilijker manoeuvreren. Maar we zijn bereid om dat er bij te nemen."