STVV opent zondag voor derby met KRC Genk een groot fandorp op afgesloten Tiensesteenweg 

"Het nieuwe fandorp dat we zondag openen, komt ter hoogte van Tribune Oost", klinkt het bij STVV. "In de heenronde openden we, als het weer het toeliet, al een kleiner fandorp. Maar om logistieke en veiligheidsredenen konden we niet alle supporters van alle tribunes daar toelaten."

"Stayen is een ontmoetingsplaats voor mensen uit heel Haspengouw. Van jong tot oud", legt brandmanager Bert Stas uit. "Daarom vonden we het belangrijk om een centrale plek te creëren, waar al onze supporters kunnen samenkomen.”