Terminus voor MIVB-ouderdomsdeken Ali (74) uit Schaarbeek: "Na ruim 50 jaar dienst met pensioen"

"Ik hou van mijn werk en de mensen”, zegt Garna daar zelf over. “Mijn geheim is dat ik naar het positieve kijk. Ik zie bijvoorbeeld mensen die geen werk hebben of op straat leven. 'Godzijdank heb ik werk en ben ik gelukkig', denk ik dan. Ik ben trots op mijn werk en met de tram rijden doet me plezier.”