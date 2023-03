Auto’s moeten over Marchantbrug in Anderlecht kunnen rijden, zegt overlegcommissie

De overlegcommissie is voorstander van een Marchantbrug die ook als openbare ruimte kan worden ingericht, en veilig is voor voetgangers en fietsers, maar ze mag niet afgesloten worden voor het lokaal autoverkeer. Dat staat in het advies dat zopas is bekendgemaakt. Of er wel of geen bussen en auto's over de brug kunnen is al langer een discussiepunt tussen de gemeente Anderlecht en minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen).