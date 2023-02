Transgender Isla Bryson veroordeeld tot 8 jaar in (mannen)gevangenis voor verkrachting

De zaak veroorzaakte heel wat oproer in de Schotse politiek. De autoriteiten werden geconfronteerd met de vraag of ze Bryson al dan niet in een vrouwengevangenis moesten opsluiten. In Schotland bestaat er geen vaste regelgeving voor dit soort zaken. Elk geval wordt apart onderzocht. Toenmalig premier Nicola Sturgeon zei daarop dat "niet elke transgender het recht heeft om haar straf uit te zitten in een vrouwengevangenis, ookal heeft de persoon in kwestie een gendercertificaat. We moeten elk geval apart analyseren".