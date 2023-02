Twee laatste zusters Ursulinen in Sint-Truiden verlaten klooster

Naast de inzet in het onderwijs hebben de zusters ook voor een warme plek gezorgd in de stad. "Het was een luisterende plek in onze stad. Iedereen was welkom in het klooster en het was het kloppend hart van de stad." Zelf ging deken Wim Ceunen er ook af en toe op bezoek: "Ik werd daar altijd heel warm ontvangen. Ik ging altijd met meer eten naar huis dan ik er aankwam."