Twee studenten gewond bij ontploffing van batterijen in hogeschool Vives in Kortrijk, 240 anderen geëvacueerd

De juiste oorzaak van de ontploffing is niet duidelijk: de lithium-ionbatterijen zijn klassieke batterijen die gebruikt werden voor een racewagentje op elektriciteit. Een gespecialiseerde firma moet het atelier komen reinigen. Het zal pas ten vroegste donderdag terug in gebruik kunnen genomen worden. Het is nog niet duidelijk of er veel schade is in het lokaal, maar dat valt op het eerste zicht wel mee.