Ex-gedetineerde uit Retie veroordeeld voor drugs gooien over gevangenismuur

De rechtbank van Turnhout heeft een man van 22 uit Retie veroordeeld voor de verkoop van cannabis. De twintiger had al een tijd in de gevangenis van Turnhout gezeten na een eerdere veroordeling voor drugsfeiten. Na onderzoek bleek dat hij tussen maart 2020 en mei 2021 meerdere keren drugs over de muur van de gevangenis in Turnhout heeft gegooid.