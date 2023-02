Winkelier uit Houthalen-Helchteren blijft voorlopig in de cel na dodelijke steekpartij

Normaal gezien moest de uitbater van de superette vandaag voor de raadkamer verschijnen, en zou er meer duidelijkheid zijn over het onderzoek met onder meer een volledige analyse van de camerabeelden. Maar er is beslist om de zitting te verschuiven naar volgende week.



Zowel de advocaat van de uitbater als het parket, hebben om uitstel gevraagd, omdat er nog belangrijke elementen ontbreken. "Dat is uiteraard niet vreemd", zegt Tom Van Overbeke, de advocaat van de uitbater. "Het is een gerechtelijk onderzoek dat loopt sinds zaterdag en er zit ook een weekend tussen. We hebben pas 1 dag inzage gehad en ik denk dat die tijd te kort is om alles in het dossier te krijgen."