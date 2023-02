Vier wagens compleet vernield door brand in Diegem

Op de Zaventemsesteenweg in Diegem zijn maandagnacht vier wagens compleet vernield door een brand. Twee auto's zijn volledig uitgebrand, ook de andere twee zijn niet meer bruikbaar. "Aanvankelijk was het een uitslaande brand van een voertuig dat geparkeerd stond voor de meubelzaak Reno", legt Catherine Bodet van de politiezone Vilvoorde-Machelen uit. "Omdat de brand al hevig woedde, werden de nabijgelegen woningen even ontruimd."

Niemand raakte gewond en ook de woningen bleven uiteindelijk gespaard van de vlammen. "Nadat de brandweer de brand had geblust, mochten de inwoners terug naar hun woning. De branddeskundige heeft geoordeeld dat het een accidentele brand was." De oorzaak blijkt een technische storing te zijn.