105-jarige Alfons uit Tessenderlo krijgt uitnodiging  om zich in te schrijven in lagere school

"De uitnodiging was een misverstand", vertelt Hanne Jacobs van basisschool Hartelust. "We krijgen elk jaar van de gemeente de namen en adressen door van de kinderen die in september naar het eerste leerjaar gaan. En dit jaar is dat van het geboortejaar 2017, maar blijkbaar stond er dus ook iemand van 1917 op de lijst. Bij het versturen van de uitnodigingen zei een van de leerkrachten nog dat er een Alfons bij was en dat die oude namen weer in de mode zijn."