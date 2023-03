Opnieuw klinkers in plaats van asfalt op Grote Markt in Sint-Niklaas: "Goede zaak, maar slechte timing", vindt horeca

Al is het vooral de timing die wringt bij Daelman: de werken starten op 1 maart tussen de Nieuwstraat en de Sint-Jozefstraat, en pas in de week van 20 maart wordt er gewerkt voor de deuren van de horecazaken. "De kant van de Grote Markt waar de minste handelaars zitten, wordt als eerste aangepakt. Waarom doen ze niet eerst de kant van de handelaars, en daarna pas de andere kant? De eerste zonnestralen zijn er nu al, dus wij zouden nu onze terrassen moeten opstellen. Maar in de plaats daarvan, zitten we met een zandbak. Dit is een financiële ramp voor ons", zucht ze.