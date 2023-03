Vakbonden roepen lokale besturen van Noord-Limburg op een oplossing te zoeken voor de maatwerkers van Bewel Pelt

De vakbonden bij maatwerkbedrijf Bewel in Pelt hebben gisteren op de gemeenteraad in Lommel een open brief aan de lokale besturen van Noord-Limburg overhandigd. Ze willen dat er een oplossing komt voor de maatwerkers van Bewel Pelt, in de nabije omgeving. De directie sluit de vestiging in Pelt en wil de werknemers vanaf de zomer inzetten in Oudsbergen of Maaseik, maar dat is volgens de vakbonden geen goede oplossing.