Hinder door staking bij Bpost: weinig pakjes en brieven in de bus vandaag

We versturen steeds minder brieven, maar e-commerce en het versturen van pakjes wordt steeds belangrijker. Bpost moet zichzelf heruitvinden om te kunnen blijven bestaan. "We hebben al heel wat organisaties gezien, en we begrijpen dat reorganisaties nodig zijn", zegt Luc Tegethoff. "Maar nu is de directie er vaak dubieus over. We reorganiseren, maar stel dat we enkele grote klanten binnenhalen uit de e-commerce... Mogen we de reorganisaties dan weer terugdraaien?"

Een streep door de rekening van Bpost is het feit dat internetgigant Amazon beslist heeft om zelf pakjes te gaan verdelen in ons land, een beslissing die Bpost hard voelt. Daardoor moet er vooral in Wallonië gereorganiseerd worden, dat zou echter niet tot naakte ontslagen leiden.

"We willen dat Bpost meer moeite doet om die grote internetbedrijven als Amazon en Bol.com binnen te halen als klant", zegt Tegethoff. "We hebben als postbedrijf heel wat te bieden, dat moet de directie ook aan die bedrijven duidelijk maken."