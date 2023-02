Bedrijven krijgen massaal phishingmails die van sociale secretariaten zoals Acerta lijken te komen, oplichters bellen bedrijven ook op

"Geachte ondernemer. U heeft een nieuw bericht ontvangen in uw mailbox. Bekijk uw bericht op de website." Zo begint de phishingmail die de afgelopen dagen verstuurd werd naar duizenden Vlaamse bedrijven, verenigingen en scholen.

In de mail wordt gevraagd om op een link te klikken omdat je zogezegd een nieuw bericht ontvangen zou hebben in je mailbox. Als je op de link klikt dan wordt er gevraagd om je gegevens door te geven via een formulier. Je moet je naam, telefoonnummer maar ook onder andere je BTW-nummmer invullen. Als je dit gedaan hebt dan word je opgebeld door de oplichters. Die gebruiken vaak een nagemaakt nummer (dat heet spoofing, nvdr) zodat het lijkt dat je een echte oproep krijgt uit je buurt of van een bank of verzekeraar.