Vlaming leeft gemiddeld 15 maanden minder lang gezond door fijnstof

Fijnstof? Fijnstof komt onder meer vrij in het verkeer. Vooral dieselmotoren stoten fijn stof uit, maar ook bandenslijtage of remmen veroorzaken fijnstof. Ook in de industrie kan het vrijkomen, net als bij gezinnen die de houtkachel of open haard aansteken. We kunnen zelf de uitstoot beperken, maar fijnstof kan ook van uit het buitenland komen overgewaaid.

Ook het weer speelt een rol. Hoe meer wind hoe beter, want dan wordt de luchtvervuiling sneller weggeblazen. Als we in Vlaanderen van Atlantische zeelucht genieten, hebben we doorgaans de beste cijfers. In statistieken duiken vaak twee types fijnstof op: PM (Particulate Matter) 2,5 en PM 10. In het eerste geval gaat het om deeltjes die kleiner zijn dan 2,5 micrometer (een duizendste van een millimeter), in het tweede geval om 10 micrometer of kleiner.