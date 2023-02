Voetbalstadions Beerschot, Lierse en Beveren voortaan beschikbaar als locatie voor uitvaarten

Voetbalfans kunnen voortaan een uitvaart krijgen in de stadions van Beerschot, Lierse en Beveren. Dat is een initiatief van Fubo, een bedrijf dat bijzondere locaties voor uitvaarten aanbiedt, in samenwerking met de clubs. "We begrijpen dat voetbal voor veel mensen meer is dan alleen een sport. Het is een manier van leven en een deel van hun identiteit", zegt Sascha Goldstein van Fubo.