Vogelclub De Koperwieken uit Essen behaalt 8 gouden medailles op wereldkampioenschap met 21.000 siervogels in Napels

De vogelclub doet elk jaar mee aan het wereldkampioenschap, maar nog nooit was de winst zo groot. "Acht gouden medailles is echt wel uitzonderlijk, dat hebben we nog nooit behaald", vertelt ondervoorzitter Jan Konings op Radio2 in Antwerpen. "Onze winnende diamantduif werd dit jaar gekweekt. Ik volg het kweekproces van onze diamantduiven al jaren op en daarmee staan we echt wel aan de top."