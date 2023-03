Borsbeek legt vraag vast voor referendum over fusie met stad Antwerpen

"We hebben die tijd nu eenmaal nodig om het referendum voor te bereiden", zegt burgemeester Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek). "Wettelijk moeten we een informatiebrochure opmaken. Het kost ook tijd om na te gaan of de stad Antwerpen ons kan geven wat we ervan verlangen. Die informatie hebben onze burgers nodig om in eer en geweten voor of tegen de fusie te stemmen. Wat brengt een fusie bijvoorbeeld op voor een alleenstaande ouder met drie kinderen of wat zal het kosten of opbrengen, als je handelaar bent in Borsbeek nu. In die informatiebrochure zal ook Burgers voor Borsbeek een katern krijgen."