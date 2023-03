Vrouw die politieagente beet in Rotselaar onder invloed van drugs, moet niet naar de cel

Een celstraf van een jaar en een geldboete. Die straf kreeg een vrouw opgelegd nadat ze midden 2019 achter het stuur werd betrapt onder invloed van amfetamines. De politie was opgeroepen voor een inbraakalarm op een bedrijventerrein in Rotselaar. Bij aankomst troffen de agenten de vrouw aan terwijl ze zich vreemd gedroeg. Ze was erg zenuwachtig, beet de hele tijd op haar lip en er kleefde wit poeder aan haar mond. De politie besloot om de vrouw te boeien en mee te nemen, maar dat zag de vrouw niet zitten. Ze beet in de pols van een agente en schreeuwde daarbij "Ik heb hepatitis C!" De inspecteur werd verzorgd in het ziekenhuis en hield een litteken over aan het incident.