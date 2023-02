Waarom de Vlaamse regering dreigt te verstikken in stikstof, maar een val van die regering weinig waarschijnlijk is 

Als we zeggen dat de Vlaamse regering niet kan vallen, dan hebben we het eigenlijk over het feit dat het Vlaamse Parlement een zogenoemd legislatuurparlement is. Dat betekent dat het verkozen is voor een volledige zittingsperiode van 5 jaar of één legislatuur. Vervroegde verkiezingen voor een regionaal parlement zijn dus onmogelijk.

De regering zelf kan wel ten val worden gebracht, via een zogenoemde constructieve motie van wantrouwen, waarbij het Vlaams Parlement de regering als het ware tot aftreden dwingt. Dat kan eigenlijk alleen maar gebeuren als er een nieuwe meerderheid in dat parlement is. "Een Vlaamse regering kan dus wél vallen, maar alleen op voorwaarde dat er een alternatief is", zegt grondwetspecialist Paul Van Orshoven (KU Leuven). "Dat is zoals zeggen dat je alleen maar mag scheiden als er iemand anders in de plaats komt."