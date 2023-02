Waarom keren gewonde Oekraïense soldaten toch terug naar het front? "Dat gaat niet over dapper zijn, in de loopgraven is iedereen bang"

"Als gewone mens kan je dat niet begrijpen, maar vanuit het perspectief van de soldaat begrijp ik wel waarom je zou terugkeren", zegt oud-commandant Mart De Kruijf in "De wereld vandaag" op Radio 1. Hij is zelf jarenlang actief geweest bij de Nederlandse landmacht. "Als soldaat in de loopgraven vecht je niet enkel voor jouw land maar ook voor jouw collega's. Niemand wil zijn kameraden in de steek laten. Kameraadschap is de belangrijkste beweegreden om toch terug te keren."