UZ Gasthuisberg Leuven lanceert online platform om kinderen met chronische ziektes beter te begeleiden

Jonge patiënten met chronische aandoeningen worden voortaan nog beter begeleid door het Gasthuisbergziekenhuis in Leuven. Het ziekenhuis wil de jongeren en hun ouders vooral extra voorbereiden op de overstap van de afdeling pediatrie naar de volwassenenzorg. Een team van kinderartsen en psychologen ontwikkelde een online platform per leeftijdscategorie. Daar vinden de patiënten spelletjes en filmpjes per leeftijdscategorie met tips, informatie en persoonlijke verhalen.

Een chronische ziekte is een langdurige ziekte die niet spontaan verdwijnt en zelden helemaal geneest. Soms zijn die ziekten ook zeldzaam (wanneer minder dan 1 op de 2000 mensen de ziekte krijgt red.), zoals mucoviscidose of de ziekte van Duchenne. Jonge patiënten worden vaak gedurende hun hele leven opgevolgd door verschillende artsen. Het ziekenhuis wil de jongeren leren om zelfstandiger te leren omgaan met hun ziekte, zowel thuis als in het ziekenhuis.