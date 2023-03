Zonnebeke steunt lokale handelaars met stickeractie

Van ongeveer 50 handelaars werd een cartoon gemaakt. De handelaars krijgen die cartoon in het groot om in hun etalage te zetten. En ze komen ook in 't klein op stickers. De inwoners van Zonnebeke kunnen die stickers verzamelen door bij hun lokale handelaar te kopen. Dan ontvangen ze een zakje met vijf stickers. Die stickers moet je kleven op een lege affiche met 49 vakjes. De volle affiches komen in een tombolasysteem terecht. De klanten maken kans op waardebonnen van minimum 50 euro in de deelnemende handelszaken.