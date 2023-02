"Zorgwekkend record": 12,3 procent van chauffeurs rijdt te snel op Verkeersveilige Dag in Oost-Vlaanderen

Volgens de gouverneur zijn er meer acties nodig zoals de Verkeersveilige Dag. "We zullen de handen in elkaar moeten slaan met heel wat instanties: de federale en lokale politie, maar ook de Vlaamse en nationale instellingen die zich buigen over verkeersveiligheid. We moeten nog meer actie op het terrein teweegbrengen", stelt ze. Op de actie gisteren werden trouwens niet alleen snelheidsovertredingen vastgesteld, zegt Van Cauter nog. "We hebben ook vastgesteld dat maar liefst 23 personen zonder rijbewijs reden. Dat is absoluut verboden. Acties zoals gisteren hebben dus weldegelijk een bijdrage geleverd."