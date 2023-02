Zwembaduitbater Sportoase en stad Oudenaarde botsen over coronasubsidies

De uitbater van het zwembad in Oudenaarde, Sportoase, dagvaardt de stad om zo extra subsidies te krijgen voor de coronajaren 2020 en 2021. In totaal vraagt Sportoase meer dan 300.000 euro. De uitbater start de juridische procedure naar eigen zeggen omdat de stad niet in gesprek wil gaan over compensaties voor de coronaschade. Sportoase wijst erop dat er in de andere steden waar het zwembaden uitbaat, wel overleg is geweest en oplossingen zijn gevonden.