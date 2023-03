Experten willen strengere voorwaarden voor gedwongen opname na sterke stijging van aantal collocaties

Vooral in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen is een andere aanpak nodig. In Antwerpen is het aantal collocaties het hoogst. Er werd maar liefst 1.318 overgegaan tot een gedwongen opname. De provincie Oost-Vlaanderen kende dan weer het hoogste aantal collocaties bij minderjaren. "De precieze reden daarvoor is niet meteen duidelijk, maar het parket interpreteert de wet er wellicht strenger dan in andere provincies."

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) buigt zich dit jaar nog over het voorstel van de experten. "Hij liet al weten dat het zijn intentie is om de huidige wet nog tijdens deze legislatuur aan te passen", besluit De Rycke.