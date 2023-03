Hulpdiensten zoeken naar wandelaar die mogelijk in water viel na ongeval in Leffinge: "Door paraplu dachten we dat iemand van de weg gemaaid werd"

Kort na aankomst van de hulpdiensten vonden ze op de N33, vlak bij de plaats waar de auto naar beneden reed, een voorwerp dat voor enige ongerustheid zorgde. “Op de rijweg vonden we een paraplu”, vertelt commissaris Kris Daels van de politie van Middelkerke. “Wat ons nog meer verontrustte, is dat die paraplu open was. Daarom dachten we dat er eventueel iemand omver gereden was en in het water was terechtgekomen.”