Activisten laten banden leeglopen van 41 SUV's in Elsene

De actie gaat uit van Tyre Extinguishers, een initiatief dat in het Verenigd Koninkrijk ontstaan is. Het collectief van milieu-activisten roept burgers in heel de wereld op om zoveel mogelijk banden van SUV's te laten leeglopen. Die oproep heeft nu ook in Brussel gehoor gekregen, want activisten hebben de banden van SUV's laten leeglopen in Elsene. "Zestig SUV's werden getroffen", stellen de Tyre Extinguishers, al gaat het volgens de politie om 41 voertuigen.



Het is niet de eerste keer dat activisten deze actievorm hanteren om SUV's en 4x4's te viseren. In 2005 pakte de politie een groep klimaatactivisten op die de banden van zware auto's lieten leeglopen op de Gulden Vlieslaan. "Enkele jaren geleden werden verschillende banden van wagens platgestoken. Het is niet duidelijk of er een verband is", aldus Ilse Van de keere. van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene