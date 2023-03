"Als ze nog schaamte kennen, dan draait ACV brugpensioen van voorzitter Leemans terug"

Het brugpensioen is historisch gegroeid in ons land, zegt Tegenbos. "Het stelsel is ingevoerd in de jaren 70 in veel westerse landen die toen door een economische crisis gingen en tegelijkertijd een bevolkingsexplosie kenden. Dat leidde tot grote werkloosheid. Dan was het verdedigbaar om oudere mensen vervroegd uit de arbeidsmarkt te halen. In de meeste Europese landen zijn ze dat beginnen terug te schroeven in jaren 90. Bij ons werd dat gezien als een sociaal voordeel. Pas vanaf 2005 is ons land het brugpensioen beginnen af te bouwen."

Vandaag is de situatie niet meer te vergelijken met de jaren 70. "Er is geen massale werkloosheid, maar een tekort aan arbeidskrachten. Dan zou je verwachten van vakbondsleiders dat ze het voorbeeld geven en langer werken. Maar het ACV is nog altijd niet afgestapt van die oude logica."