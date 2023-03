Emilia Chini (75) uit Maasmechelen is kort na verdwijning gestorven volgens eerste autopsie

Op woensdag 22 februari wilde Emilia een vuilniszak vanuit haar woning buiten in de container deponeren. Ze woonde samen met haar zoon en haar zieke man in hetzelfde huis. Achteraf bleek ze de vuilzak in de garage te hebben laten staan. Ze wandelde op pantoffels en zonder jas weg.

Ze had in de buurt aan een voorbijgangster gevraagd waar de Louis Mercierlaan was, waar vroeger haar ouderlijke woning gelegen was. Daarna scheidden hun wegen en verdween ze spoorloos. Na een dagenlange zoektocht met drones, de politiehelikopter en speurhonden vond een burger het lichaam van de vrouw.