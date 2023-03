Baggerbedrijven Jan De Nul en DEME mogen Prinses Elisabeth Eiland in Noordzee bouwen, maar dat zal 150 miljoen euro meer kosten dan gedacht

De bouw van het eiland zal 150 miljoen euro meer kosten dan oorspronkelijk gedacht, zo een 600 miljoen euro in totaal. “De initiële budgetten die we gemaakt hebben, dateren van 2019”, zegt Chris Peeters van Elia. “Ondertussen hebben we gezien dat, zeker op het gebied van materialen, de prijzen nog meer zijn gestegen. Dat zagen we verrekend in alle aanbiedingen die we kregen.”