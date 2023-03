Recordaanvoer Russisch gas in Zeebrugge: zo blijft Belgische LNG-terminal de oorlogskas van Poetin spijzen

Beide landen voeren in totaal meer LNG in dan België, maar ze hebben dus meerdere terminals. Alle verhoudingen in acht genomen is er geen enkele terminal in Europa waar in 2022 zoveel Siberisch gas binnenkwam als in Zeebrugge.

Zeebrugge is dé draaischijf voor het Russisch LNG en heeft zijn rol voor de aanvoer naar Europa dus nog versterkt, ondanks de oorlog in Oekraïne. De Europese Unie is zelf nog gewoon te afhankelijk van het Russische gas. De EU schroefde sinds de oorlog de import weliswaar fors terug, maar helemaal zonder Russisch gas kunnen we nog altijd niet.

We hebben zo veel nodig dat de haperende aanvoer van gas via de oostelijke pijpleidingen moet worden gecompenseerd door een hogere aanvoer van vloeibaar gas via de Europese LNG-terminals.