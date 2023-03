Banken moeten 24/7 bereikbaar zijn voor slachtoffers van phishing, maar daarvan is niet elke medewerker op de hoogte

De medewerker van de bank blijkt het fout te hebben. Argenta laat weten: “Dit is een miscommunicatie van een kantoormedewerker, uiteraard vinden we dat een spijtige zaak. Argenta verleent via een fraudehelpdesk al sinds februari 2021 24/7 bijstand aan haar klanten die het slachtoffer worden van phishing. We zijn hier dus een voorloper in en hebben niet gewacht tot de overheid dit verplicht heeft. Je kan ook via de Argenta-app doorklikken naar het nummer van de fraudehelpdesk.”