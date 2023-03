Bola Tinubu officieel uitgeroepen tot president van Nigeria, oppositie spreekt van "fraude"

De winnaar van de Nigeriaanse presidentsverkiezingen Bola Tinubu kreeg 8,8 miljoen stemmen. Atiku Abubakar, de kandidaat van de People's Democratic Party, wist 6,9 miljoen mensen achter zich te scharen en Peter Obi van de Labour Party sluit de rij met 6,1 miljoen stemmen.



Veel kritiek op de vertraging bij het tellen van de stemmen

Meer dan 87 miljoen stemgerechtigden konden zaterdag hun stem uitbrengen. De precieze opkomst is nog niet bekend. Verschillende waarnemers hebben kritiek op het verloop van de verkiezingen. Zo waren er volgens hen grote tekortkomingen bij de elektronische overdracht van de resultaten. Bovendien kwam er ook veel kritiek op de vertragingen bij het tellen.



Nog voor de aankondiging van de definitieve resultaten had de oppositie daarom al de nietigverklaring van de verkiezing gevraagd wegens "grootschalige" fraude. De nationale verkiezingscommissie weerlegde deze beschuldigingen als "ongegrond en onverantwoord". Ze voegde er nog aan toe dat de kandidaten "vrij" zijn om naar de rechtbank te stappen.

Correspondente Van Gelder begrijpt waarom heel wat Nigerianen van fraude spreken. "Volgens de regering zouden deze verkiezingen transparanter worden dan ooit, want ze zouden het allemaal elektronisch doen met nieuwe technieken", duidt Van Gelder. "Ze zouden stemmen uploaden in een digitaal systeem, dat meteen binnen zou komen bij de kiescommissie in de hoofdstad Abuja. Maar daar liep heel veel mee mis, dat heeft dagen geduurd", gaat Van Gelder verder. "Daarom zeggen veel Nigerianen dat dit de regeringspartij de kans heeft gegeven om de stemmen te vervalsen."

Jongeren willen nieuw Nigeria en steunden kandidaat Obi

Er waren gisteren al kleine protesten bij de kiescommissie in Abuja. De vraag is hoe Nigeria gaat reageren op de officiële bekendmaking van hun nieuwe president. "Er zijn heel veel jongeren die zich achter Peter Obi hadden geschaard. Hij wilde Nigeria opschudden", zei Van Gelder daarover.

De huidige winnaar Tinubu maakt deel uit van de oude garde van een goed geoliede partijmachine, die volgens Van Gelder, in verband wordt gebracht met corruptie. Voorts is Tinubu oud-gouverneur van de gigantische stad Lagos (de grootste stad in Afrika), maar daar heeft hij verloren. "Het toont dat een hele grote groep niet achter hem staat. Dat zijn vooral jonge mensen die af willen van die oude garde en een nieuw Nigeria willen", aldus Van Gelder.

"Nigeria heeft voorbeeldfuctie in de regio"

Nigeria is met 215 miljoen inwoners het dichtstbevolkte land van Afrika en heeft ook de grootste economie van het continent. Volgens Van Gelder heeft het daarom een soort voorbeeldfunctie in de regio. "Het is een vrij stabiel baken in West-Afrika, waar toch ook wel wat staatsgrepen zijn gepleegd de laatste tijd en leiders blijven zitten, die maar niet willen aftreden."



De Nigeriaanse grondwet schrijft voor dat je na twee ambtstermijnen stopt als president en de 80-jarige Buhari houdt zich daaraan. Maar het wordt afwachten of Nigerianen de uitslag volgen of toch de straat optrekken om te protesteren tegen zijn opvolger, waarvan weinig verandering wordt verwacht.



