Negen mensen geëvacueerd na woningbrand in Antwerpse gemeente Meerhout

In Meerhout in de provincie Antwerpen werden negen mensen, onder wie een jong kindje, geëvacueerd na een brand in een aangrenzende woning. In de woning waar de brand uitbrak, was de bewoner niet aanwezig. Er zijn geen gewonden.

De oorzaak is nog niet bekend. Er was vooral veel rookontwikkeling, maar er is ook instortingsgevaar. "Het gaat over vier appartementen en één woning", zegt burgemeester Nele Geudens.