Brusselse brandweer bevrijdt kind dat gekneld raakte tussen tram en perron

Het incident met het kind deed zich woensdagnamiddag voor. Wat er juist gebeurd is, is nog niet duidelijk. Een technische ploeg van de MIVB moest tussenkomen om de tram op te heffen. "Het slachtoffer was bij bewustzijn en is intussen bevrijd", zegt woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw. De jongen van tien jaar oud raakte gewond aan de onderste ledematen, maar verkeert niet in levensgevaar.



Door het incident was het tramverkeer op lijnen 81 en 82 een tijdlang onderbroken ter hoogte van het Zuidstation.