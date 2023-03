Tweede inspectie Centrumgalerij Brussel: "Zeker een link met mensensmokkel" 

Dinsdag werd een tweede inspectie gehouden in de Centrumgalerij in Brussel. Die is sinds vorige week gesloten nadat een tiental bezoekers van bioscoop Aventures klaagden over irritaties aan de ogen en luchtwegen. Volgens de brandweer zijn de chemische producten die worden gebruikt in de talrijke nagelsalons in de Centrumgalerij de vermoedelijke oorzaak. Naast Cinema Aventures zijn ook de handelszaken en een dokters- en kinesitherapiepraktijk niet bereikbaar.

Volgens uitbater van Cinema Aventures Jerôme Branders heeft hij de stad Brussel en Leefmilieu Brussel in het verleden op de hoogte gebracht van problemen met de nagelsalons. “Helaas hebben de autoriteiten geen echte actie ondernomen”, klinkt het in een open brief. “Na de coronaperiode is de sluiting van onze cinema enorm moeilijk. We vragen daarom dat we op zijn minst geïnformeerd worden over wat er gebeurt. En we willen dat we onze bioscoop zo snel mogelijk mogen heropenen.”

De controle werd dinsdag uitgevoerd door de Cel Controle en Openbare Veiligheid van de Stad Brussel, bijgestaan door Leefmilieu Brussel, de brandweer, de dienst noodplanning en de politie. Vorige week vond al een eerste controlebezoek plaats, maar de diensten kregen onvoldoende toegang tot de handelszaken en technische ruimtes om een grondig onderzoek te kunnen uitvoeren. “De galerij blijft voorlopig gesloten. We kunnen pas nadat het onderzoek is afgerond besluiten of ze weer kan geopend worden”, zegt het kabinet van schepen van Openbare Ruimten Ans Persoons (Vooruit).