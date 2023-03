Dakloze asielzoekers aan kanaal in Molenbeek moeten kampvuur doven ondanks vrieskou

Net als de voorbije nachten is het kwik ook in de nacht van dinsdag op woensdag onder nul gezakt. De asielzoekers in het tentenkamp aan het kanaal stoken ’s avonds al enkele dagen kampvuurtjes op de brug ter hoogte van Klein Kasteeltje en tussen de tentjes op het voetpad aan de Koolmijnenkaai om zich warm te houden.