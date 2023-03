De "kus" van Jupiter en Venus: zo kan je hem vanavond zien

Wie de voorbije dagen 's avonds naar de hemel tuurde, had het misschien al opgemerkt: twee heldere lichtpuntjes die net na zonsondergang in het westen verschijnen, vlak bij elkaar. Twee lichtpuntjes die elke avond een beetje dichter naar elkaar toe lijken te bewegen.

Die twee lichtpuntjes zijn niet "zomaar" sterren, maar wel de twee helderste planeten uit ons zonnestelsel, Venus en Jupiter. Net zoals alle andere planeten in ons zonnestelsel draaien ze in een elliptische (ovaalvormige) baan rondom de zon. Op hun baan kunnen de planeten bij elkaar in de buurt komen. Als de banen dan in elkaars verlengde komen, lijkt het - vanop aarde bekeken - alsof ze heel dicht bij elkaar staan.

Daar waren we al enkele weken getuige van: Venus en Jupiter die zich naar elkaar toe bewegen. Vandaag, op 1 maart, gaan we naar een "conjunctie" van Venus en Jupiter. Dat is het moment waarop ze het dichtst bij elkaar staan. Vanop aarde zal het lijken alsof ze mekaar bijna aanraken, een kus van planeten.

Maar we hebben hier te maken met een optische illusie. Het lijkt op een kus, maar ze staan in werkelijkheid op honderden miljoenen kilometers van elkaar.